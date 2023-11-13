МИД: позиция США парализовала работу Совбеза ООН по конфликту на Ближнем Востоке

Совбез ООН не может выполнить свой прямой мандат по поддержанию безопасности в зоне палестино-израильского конфликта из-за позиции Соединённых Штатов.

Об этом заявили в МИД России.

Как отметили в ведомстве, все представители ООН призывают к немедленному гуманитарному прекращению огня.

«До сих пор Совет Безопасности не может выполнить свой прямой мандат и остаётся парализованным в результате позиции одной страны — США», — подчеркнули в МИД.

Так, США последовательно отвергли два проекта резолюций России и Бразилии с требованием по гуманитарному прекращению огня, добавили в ведомстве.

Также отмечается, что Вашингтон пытается навязать делегациям в Совбезе ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 11 240 человек погибли.