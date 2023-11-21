Неизвестные перекрыли въезд грузового транспорта с Украины в Словакию

Неизвестные со стороны словацкой границы без предупреждения перекрыли проезд грузового транспорта с Украины на границе, заявила украинская государственная таможенная служба.

«Со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта. Пока что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы», — говорится в сообщении.

Украинские пограничники также предупредили о возможных задержках оформления на КПП «Вышне Немецкое — Ужгород».

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.

Американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млн признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.