Неизвестные перекрыли въезд грузового транспорта с Украины в Словакию
- РИА Новости
«Со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта. Пока что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы», — говорится в сообщении.
Украинские пограничники также предупредили о возможных задержках оформления на КПП «Вышне Немецкое — Ужгород».
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.
Американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млн признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.