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Путин: Всемирный фестиваль молодёжи способствует созданию многополярного мира

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Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что Всемирный фестиваль молодёжи, проводящийся в России, способствует построению многополярного мира.

Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи.

«Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого многополярного мира», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил уверенность, что данное мероприятие сможет консолидировать молодёжь в поиске решений, которые нужны современному мироустройству и помогут создать прочный фундамент сотрудничества, на котором «будут строиться отношения между странами».

Ранее Путин заявил, что Россия и КНР выступают с позиций формирования многополярного мира.

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