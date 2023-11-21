Путин призвал мир объединить усилия для прекращения конфликта в секторе Газа

Президент России Владимир Путин призвал объединить усилия международного сообщества для разрешения конфликта в секторе Газа.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на экстренном саммите БРИКС.

«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.