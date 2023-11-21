Турецкие адвокаты призвали МУС арестовать чиновников Израиля, включая Нетаньяху

Группа турецких адвокатов обратилась в МУС с запросом на арест некоторых израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу.

«Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника Генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху», — сказал он в комментарии ТАСС.

Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе.