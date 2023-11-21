RT в Telegram
Подпишись

Турецкие адвокаты призвали МУС арестовать чиновников Израиля, включая Нетаньяху

Короткая ссылка
Группа турецких адвокатов обратилась в МУС с запросом на арест некоторых израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу.
Турецкие адвокаты призвали МУС арестовать чиновников Израиля, включая Нетаньяху
  • AP

«Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника Генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху», — сказал он в комментарии ТАСС.

Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить