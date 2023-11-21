США продлили пребывание ударной группы с авианосцем на востоке Средиземного моря

Соединённые Штаты продлили пребывание на востоке Средиземного моря своей ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

Об этом РИА Новости сообщили в американском командовании.

«Мы можем подтвердить, что ударная группа во главе с авианосцем Ford продолжает находиться в восточной части Средиземного моря», — сказал агентству представитель командования.

Там назвали пребывание ударной группы «рутинной операцией», направленной на «реагирование на изменение окружающей обстановки».

В октябре президент России Владимир Путин отметил, что отправка американского авианосца Gerald R. Ford с ударной группой на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.

В ноябре стало известно, что американская ударная группа с авианосцем Dwight D. Eisenhower также прибыла на Ближний Восток.