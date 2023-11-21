США продлили пребывание ударной группы с авианосцем на востоке Средиземного моря
- AFP
Об этом РИА Новости сообщили в американском командовании.
«Мы можем подтвердить, что ударная группа во главе с авианосцем Ford продолжает находиться в восточной части Средиземного моря», — сказал агентству представитель командования.
Там назвали пребывание ударной группы «рутинной операцией», направленной на «реагирование на изменение окружающей обстановки».
В октябре президент России Владимир Путин отметил, что отправка американского авианосца Gerald R. Ford с ударной группой на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.
В ноябре стало известно, что американская ударная группа с авианосцем Dwight D. Eisenhower также прибыла на Ближний Восток.