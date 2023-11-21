RT в Telegram
Подпишись

Кирби: глупо отказываться от инноваций SpaceX из-за «антисемитских» слов Маска

Короткая ссылка
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что «глупо отказываться» от инноваций SpaceX из-за «антисемитских» заявлений владельца компании Илона Маска.

При этом он подчеркнул, что американская администрация считает высказывания предпринимателя «неприемлемыми».

Кроме того, Кирби отметил, что власти США не планируют отказываться от технологий компании.

«Я не знаю о каких-либо попытках сделать это», — сказал Кирби.

Ранее Маск назвал ложью обвинения в свой адрес в антисемитизме.

Также в Politico отмечали, что ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить