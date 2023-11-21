Кирби: глупо отказываться от инноваций SpaceX из-за «антисемитских» слов Маска
При этом он подчеркнул, что американская администрация считает высказывания предпринимателя «неприемлемыми».
Кроме того, Кирби отметил, что власти США не планируют отказываться от технологий компании.
«Я не знаю о каких-либо попытках сделать это», — сказал Кирби.
Ранее Маск назвал ложью обвинения в свой адрес в антисемитизме.
Также в Politico отмечали, что ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска.