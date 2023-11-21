Кирби: глупо отказываться от инноваций SpaceX из-за «антисемитских» слов Маска

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что «глупо отказываться» от инноваций SpaceX из-за «антисемитских» заявлений владельца компании Илона Маска.

При этом он подчеркнул, что американская администрация считает высказывания предпринимателя «неприемлемыми».

Кроме того, Кирби отметил, что власти США не планируют отказываться от технологий компании.

«Я не знаю о каких-либо попытках сделать это», — сказал Кирби.

Ранее Маск назвал ложью обвинения в свой адрес в антисемитизме.

Также в Politico отмечали, что ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска.