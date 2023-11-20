Илон Маск назвал ложью обвинения в свой адрес в антисемитизме
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По словам Маска, на прошлой неделе в СМИ появились сотни публикаций, в которых утверждалось, что он является антисемитом.
«Нет ничего более далёкого от правды», — сказал предприниматель.
Кроме того, Маск добавил, что хочет для человечества только лучшего.
Ранее в Париже 130 человек задержали за акты антисемитизма после 7 октября.
Также в УВКПЧ заявили, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.