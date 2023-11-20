Илон Маск назвал ложью обвинения в свой адрес в антисемитизме

Американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Маска, на прошлой неделе в СМИ появились сотни публикаций, в которых утверждалось, что он является антисемитом.

«Нет ничего более далёкого от правды», — сказал предприниматель.

Кроме того, Маск добавил, что хочет для человечества только лучшего.

Ранее в Париже 130 человек задержали за акты антисемитизма после 7 октября.

Также в УВКПЧ заявили, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.