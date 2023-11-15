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УВКПЧ: в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация

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Специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявила, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.

Об этом сказано в заявлении УВКПЧ по результатам 15-дневного визита эксперта в страну.

«Соединённые Штаты Америки находятся на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией», — говорится в рубликации.

В августе американский лидер Джо Байден из-за стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США.

Также глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в стране растёт число случаев антисемитизма.

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