Politico: ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска

Илон Маск и его соцсеть X (бывший Twitter) стал «цифровым врагом общества» в Европе на фоне того, как в микроблоге начали активно распространяться недопустимые фотографии и видео с политической пропагандой, ложью и жестокими расправами между участниками палестино-израильского конфликта, пишет Politico.

Газета напоминает, что всё это нарушает как собственную политику компании Маска, так и закон Евросоюза о социальных сетях.

Теперь Маску грозят санкции, в том числе потенциально крупные штрафы, еврочиновники в Брюсселе уже занялись сбором доказательств для официального расследования возможных нарушений законодательства ЕС, сообщает издание.

Руководство ЕС в данном случае захочет показать, что его новый инструмент регулирования, известный как Закон о цифровых услугах (DSA), «имеет силу».

В частности, ситуацию для Маска осложняет то, что в X с момента обострения палестино-израильского конфликта широко распространились видео с «обезглавливаниями, массовыми расстрелами и другими изображениями», связанными с конфликтом ЦАХАЛ и ХАМАС, говорится в статье.

В ноябре прошлого года Financial Times сообщила, что в ЕС пригрозили запретить Twitter (нынешний X) в случае, если Илон Маск не будет следовать европейским правилам о модерации контента.