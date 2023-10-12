Politico: ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска
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- © Darko Vojinovic
Газета напоминает, что всё это нарушает как собственную политику компании Маска, так и закон Евросоюза о социальных сетях.
Теперь Маску грозят санкции, в том числе потенциально крупные штрафы, еврочиновники в Брюсселе уже занялись сбором доказательств для официального расследования возможных нарушений законодательства ЕС, сообщает издание.
Руководство ЕС в данном случае захочет показать, что его новый инструмент регулирования, известный как Закон о цифровых услугах (DSA), «имеет силу».
В частности, ситуацию для Маска осложняет то, что в X с момента обострения палестино-израильского конфликта широко распространились видео с «обезглавливаниями, массовыми расстрелами и другими изображениями», связанными с конфликтом ЦАХАЛ и ХАМАС, говорится в статье.
В ноябре прошлого года Financial Times сообщила, что в ЕС пригрозили запретить Twitter (нынешний X) в случае, если Илон Маск не будет следовать европейским правилам о модерации контента.