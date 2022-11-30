FT: в ЕС пригрозили Twitter запретом, если Маск не будет следовать правилам модерации

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В ЕС пригрозили запретить Twitter в случае, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать европейским правилам о модерации контента, сообщают источники Financial Times.
FT: в ЕС пригрозили Twitter запретом, если Маск не будет следовать правилам модерации
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«Еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, озвучил угрозу во время видеовстречи с Маском в среду», — приводит цитату РИА Новости.

Уточняется, что Бретон напомнил Маску о необходимости следовать списку правил с критериями блокировки разных пользователей. 

В издании сообщили, что американского бизнесмена предупредили о возможном нарушении нового закона ЕС о цифровых услугах в случае, если Twitter не будет подчиняться упомянутым правилам. В случае, если соцсеть нарушит закон, она будет заблокирована на территории ЕС или будет оштрафована на сумму до 6% от глобального оборота.

Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.

Он также заявлял, что Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета.

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