Трамп в день рождения Байдена опубликовал письмо врача о своём отличном здоровье

Экс-президент США Дональд Трамп в день рождения нынешнего американского лидера Джо Байдена опубликовал письмо врача о своём отличном здоровье.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в социальной сети Truth Social.

По словам медика, Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни ещё долгие годы.

Отмечается, что Байдену 20 ноября исполнился 81 год.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

Также Байден заявил, что Трамп будет «мстить» в случае победы на выборах президента.