Трамп в день рождения Байдена опубликовал письмо врача о своём отличном здоровье
Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в социальной сети Truth Social.
По словам медика, Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни ещё долгие годы.
Отмечается, что Байдену 20 ноября исполнился 81 год.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.
Также Байден заявил, что Трамп будет «мстить» в случае победы на выборах президента.