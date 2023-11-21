При кораблекрушении в Средиземном море погибла девочка, восемь мигрантов пропали
Об этом сообщает Tgcom24.
По данным телеканала, ещё 43 потерпевших бедствие беженца были спасены патрульным катером.
Также местные рыбаки подняли на борт своей лодки ещё двух человек.
Отмечается, что спасённые мигранты были благополучно доставлены на Лампедузу, некоторые из них сейчас находятся в местной больнице.
Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю.
В августе в Греции в результате крушения лодки с мигрантами погибли четыре человека.