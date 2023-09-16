Премьер Италии Мелони попросила ЕС помочь снизить поток мигрантов
- AP
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отметила Мелони, Италии необходима помощь миссии ЕС, «которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу».
По данным агентства, итальянский премьер пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы удостовериться в чрезвычайной ситуации на острове в связи с прибытием мигрантов.
Кроме того, Мелони обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить этот вопрос в обсуждение повестки дня совета ЕС в октябре.
Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.
Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.
Также стало известно, что на итальянском острове Лампедуза начались столкновения мигрантов с полицией.