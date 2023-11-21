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Минобороны Польши: ряды армии за месяц пополнили 6 тысяч человек

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что численность польской армии за месяц увеличилась на 6 тыс. человек.

Об этом он написал в соцсети X.

«У нас уже более 193 тыс. профессиональных солдат, территориальной обороны и добровольной базовой военной службы», — говорится в сообщении.

При этом Блащак добавил, что целью польских властей является доведение численности армии до 300 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ФРГ начинает вывод своих систем ПВО Patriot из Польши.

Также Блащак заявил, что польская армия закупает более тысячи британских зенитных ракет.

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