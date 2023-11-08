Минобороны: ФРГ начинает вывод своих систем ПВО Patriot из Польши

Германия начинает постепенный вывод с территории Польши трёх своих систем противовоздушной обороны Patriot и обслуживающих их военнослужащих.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны ФРГ.

По данным ведомства, в пятницу, 10 ноября, оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны Германии завершит свою миссию в Польше в рамках НАТО.

«После прощального построения 15 ноября 2023 года будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трёх задействованных огневых единиц», — говорится в публикации.

В августе сообщалось, что власти Германии намерены оставить свои системы ПВО Patriot на территории Польши до конца 2023 года.