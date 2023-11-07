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Блащак: польская армия закупает более тысячи британских зенитных ракет

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Польская армия закупает более 1 тыс. британских зенитных ракет CAMM и более 100 пусковых установок.
Блащак: польская армия закупает более тысячи британских зенитных ракет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Польская группа вооружений и концерн MBDA заключили соглашение по программе Narew, в результате которого польская оборонная промышленность поставит вооружённым силам Польши более 1000 ракет CAMM ER и более 100 пусковых установок», — написал Блащак в соцсети X.

Ранее Express писала, что Польша наращивает военную мощь из-за якобы растущей угрозы со стороны России, но даже в условиях обновления польских вооружённых сил Варшава не сможет достичь превосходства над российской армией.

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