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Express: Польша наращивает военную мощь из-за опасений перед Россией

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Польша наращивает военную мощь из-за якобы растущей угрозы со стороны России, но даже в условиях обновления польских вооружённых сил Варшава не сможет достичь превосходства над российской армией, пишет Express.
Express: Польша наращивает военную мощь из-за опасений перед Россией
  • Gettyimages.ru

«Военная мощь Польши растёт, страна перевооружается и набирает тысячи солдат в стремлении стать самой мощной сухопутной армией в Европе», — пишет газета, отмечая, что к 2030 году Польша планирует увеличить состав своих ВС до 300 тыс. человек.

Как утверждается, руководство страны пытается достичь преимущества в «гипотетическом будущем конфликте» за счёт перехода на новый тип техники и тактики, с которым Россия якобы не знакома.

В конце октября Rzeczpospolita писала, что на сборы в Польше призовут до 200 тыс. резервистов.

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