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Оливер Стоун заявил, что США хотят поставить Россию под контроль Уолл-стрит

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США стремятся поставить Россию под контроль Уолл-стрит, заявил американский режиссёр Оливер Стоун в подкасте комика Билла Мара.
Оливер Стоун заявил, что США хотят поставить Россию под контроль Уолл-стрит
  • РИА Новости

«Если мы сумеем засунуть себе в карман Россию... мы будем ею владеть, ею будет владеть Уолл-стрит. Такова на самом деле была мотивация... почему они накинулись на Путина», — цитирует его РИА Новости.

Стоун также отметил, что США хотят лишить Россию суверенитета для захвата её ресурсов.

Ранее американский режиссёр раскритиковал местные СМИ за создание ложного образа Путина.

При этом Стоун назвал пропаганду США «прискорбной трагедией» и подчеркнул, что Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.

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