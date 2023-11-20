Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США хотят лишить Россию суверенитета для захвата её ресурсов.

По его словам, то, что Россия стала сильнее после прихода к власти президента Владимира Путина, не соответствует целям Соединённых Штатов.

«Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить её суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов», — сказал режиссёр в интервью порталу MovieWeb.

Ранее Стоун раскритиковал американские СМИ за создание ложного образа Путина.

При этом Стоун назвал пропаганду США «прискорбной трагедией» и подчеркнул, что Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.