Оливер Стоун раскритиковал американские СМИ за создание ложного образа Путина
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Он отметил, что никто «никогда не видел веских доказательств» причастности Путина к какому-либо инциденту.
Стоун подчеркнул, что «Путин не тот монстр, каким его изображает американская пропаганда».
В ответ на слова ведущего о поддержке Путина режиссёр заявил, что «не принимает чью-либо сторону», а просто смотрит на вещи с обеих сторон, оценивая ситуацию трезвым взглядом.
Перевод материала приводит ИноТВ.
Ранее Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России.
При этом Стоун назвал пропаганду США «прискорбной трагедией» и подчеркнул, что Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.
Он также назвал российского президента великим лидером для своей страны.