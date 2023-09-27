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Оливер Стоун раскритиковал американские СМИ за создание ложного образа Путина

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Американская пропаганда несправедливо обвиняет президента России Владимира Путина в нападениях на политических оппонентов, заявил в эфире CNN американский режиссёр Оливер Стоун.
Оливер Стоун раскритиковал американские СМИ за создание ложного образа Путина
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Он отметил, что никто «никогда не видел веских доказательств» причастности Путина к какому-либо инциденту.

Стоун подчеркнул, что «Путин не тот монстр, каким его изображает американская пропаганда».

В ответ на слова ведущего о поддержке Путина режиссёр заявил, что «не принимает чью-либо сторону», а просто смотрит на вещи с обеих сторон, оценивая ситуацию трезвым взглядом.

Перевод материала приводит ИноТВ.

Ранее Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России.

При этом Стоун назвал пропаганду США «прискорбной трагедией» и подчеркнул, что Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.

Он также назвал российского президента великим лидером для своей страны.

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