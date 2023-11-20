Гатилов: позиция руководства ООН помешала осудить нарушения Киева
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«Длительное игнорирование ооновскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано ещё и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию», — сказал он РИА Новости.
По словам Гатилова, в такой ситуации всемирной организации было невыгодно порицать украинскую армию и националистов за их преступления.
Ранее дипломат заявил, что Россия намерена продолжить добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков.
Так, в марте глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.
В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.