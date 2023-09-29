Дипломат Гатилов: Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ

Российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия намерена продолжить добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы будем добиваться объективной реакции со стороны правозащитных механизмов ООН», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Дипломат рассказал, что российская дипмиссии провела встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Россия подняла вопрос преступлений украинских боевиков, однако реакции со стороны ООН не последовало, резюмировал Гатилов.

В марте глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.