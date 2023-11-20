Россия запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии
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«(Послу Молдавии Лилиану. — RT) Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — говорится в заявлении ведомства.
13 сентября руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.
19 ноября в Молдавии прошёл второй тур местных выборов.
Полиция Молдавии сообщила о 140 нарушениях.