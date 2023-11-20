Региональный директор ВОЗ назвал больницу «Аль-Шифа» зоной смерти

Медицинский комплекс «Аль-Шифа» превратился в настоящую зону смерти, состояние раненых в больнице ухудшается. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль-Мандхари.

В интервью RT он заявил, что раненые не могут получить помощь из-за отсутствия необходимых медикаментов. Аль-Мандхари также назвал больницу «местом казни» и добавил, что многие тела ещё не погребены.

«Ситуация в больнице «Аль-Шифа» в Газе трагична, она превратилась в настоящую зону смерти», — сказал Аль-Мандхари.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой.