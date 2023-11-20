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МИД Турции заявил об утрате Западом морального превосходства в ситуации с Газой

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Страны Запада полностью лишились морального превосходства в ситуации с сектором Газа. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.
МИД Турции заявил об утрате Западом морального превосходства в ситуации с Газой
  • AP
  • © Vahid Salemi

Фидан добавил, что страны Запада несут ответственность за сложившуюся проблему, а также отметил важность единодушного реагирования, чтобы Израиль прекратил атаки на сектор Газа, передаёт РИА Новости.

«На данный момент Запад полностью утратил моральное превосходство. Дальше идти некуда», — заключил Фидан на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля приостановила на четыре часа боевые действия в Рафахе.

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