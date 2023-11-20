МИД Турции заявил об утрате Западом морального превосходства в ситуации с Газой
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Фидан добавил, что страны Запада несут ответственность за сложившуюся проблему, а также отметил важность единодушного реагирования, чтобы Израиль прекратил атаки на сектор Газа, передаёт РИА Новости.
«На данный момент Запад полностью утратил моральное превосходство. Дальше идти некуда», — заключил Фидан на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля приостановила на четыре часа боевые действия в Рафахе.