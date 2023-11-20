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Журналист Хинкл: заявления Израиля о ХАМАС даже хуже украинской пропаганды

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Израильские попытки доказать военные преступления ХАМАС в секторе Газа даже хуже, чем пропаганда киевского режима, считает американский журналист Джексон Хинкл.
Журналист Хинкл: заявления Израиля о ХАМАС даже хуже украинской пропаганды
  • AFP
  • © HAZEM BADER

Об этом он сказал в эфире RT.

В качестве примера Хинкл привёл попытку израильских властей выдать табличку с днями недели, написанными по-арабски, за список имён террористов. По его словам, Израиль вынужден «придумывать эти безумные истории», поскольку всё больше теряет поддержку в мире.

«Мне кажется, [власти Израиля] чувствуют давление. До начала всей этой операции Нетаньяху ходил по очень тонкому льду: он понимает, что его политическое положение шаткое, и поэтому они пытаются оправдать эти чудовищные военные действия», — сказал журналист.

По словам заведующего ожоговым отделением больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа Ахмеда Эль-Мохаллалати, военнослужащие Армии обороны Израиля в ходе допроса сотрудников медучреждения задавали им вопросы о палестинском движении ХАМАС и тоннелях, которые могут быть в больнице.

17 ноября журналисты The New York Times под контролем израильских военных прошли в медцентр, где ЦАХАЛ проводит военную операцию, однако так и не удостоверились в том, принадлежат ли обнаруженные тоннели палестинскому движению ХАМАС.

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