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Минздрав Газы: медицинские услуги на севере анклава больше недоступны

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Медицинские услуги на севере Газы больше недоступны, заявил генеральный директор Министерства здравоохранения анклава Мунир аль-Бурш.
Минздрав Газы: медицинские услуги на севере анклава больше недоступны
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«Нападение израильских сил на индонезийскую больницу знаменуют собой конец для возможности оказать медицинские услуги на севере сектора Газа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на настоящий момент в больнице находятся не менее 100 пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь.

Ранее стало известно об ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе, в результате которого погибли восемь человек.

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