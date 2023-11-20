Минздрав Газы: медицинские услуги на севере анклава больше недоступны

Медицинские услуги на севере Газы больше недоступны, заявил генеральный директор Министерства здравоохранения анклава Мунир аль-Бурш.

«Нападение израильских сил на индонезийскую больницу знаменуют собой конец для возможности оказать медицинские услуги на севере сектора Газа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на настоящий момент в больнице находятся не менее 100 пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь.

Ранее стало известно об ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе, в результате которого погибли восемь человек.