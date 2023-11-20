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В ФРГ заявили, что принятие Украины в ЕС приведёт к гибели семейных хозяйств

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Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид высказал мнение, что принятие Украины в Европейский союз может привести к гибели семейных хозяйств в ФРГ и всей Европе.
В ФРГ заявили, что принятие Украины в ЕС приведёт к гибели семейных хозяйств
  • AP
  • © Virginia Mayo

Его слова приводит издание Euractiv.

«В конечном итоге это может привести к гибели семейных хозяйств в Германии и Европе», — сказал Руквид.

Он призвал держать в уме эту вероятность при ведении всех политических дискуссий.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украине ещё очень далеко до вступления в Европейский союз.

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