В ФРГ заявили, что принятие Украины в ЕС приведёт к гибели семейных хозяйств
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Его слова приводит издание Euractiv.
«В конечном итоге это может привести к гибели семейных хозяйств в Германии и Европе», — сказал Руквид.
Он призвал держать в уме эту вероятность при ведении всех политических дискуссий.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украине ещё очень далеко до вступления в Европейский союз.