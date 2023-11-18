Премьер Венгрии Орбан: Украине очень далеко до вступления в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украине ещё очень далеко до вступления в Европейский союз.

Об этом венгерский премьер сказал в ходе выступления на съезде своей партии «Фидес».

«Нашей задачей будет также исправление ошибочного обещания начать переговоры, так как Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — цитирует Орбана Интерфакс.

Ранее Орбан заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.