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Перевозчики в Польше блокируют на КПП автомобили с гумпомощью для Украины

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Польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киева, утверждает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Перевозчики в Польше блокируют на КПП автомобили с гумпомощью для Украины
  • AFP
  • © YURIY DYACHYSHYN

Об этом Деркач написал в своих соцсетях.

«Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — говорится в сообщении.

6 ноября польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

Позже украинский посол в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.

Украинское издание Klymenko Time заявило, что Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.

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