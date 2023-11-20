Перевозчики в Польше блокируют на КПП автомобили с гумпомощью для Украины
- AFP
- © YURIY DYACHYSHYN
Об этом Деркач написал в своих соцсетях.
«Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — говорится в сообщении.
6 ноября польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.
Позже украинский посол в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.
Украинское издание Klymenko Time заявило, что Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.