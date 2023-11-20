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«Клименко тайм»: Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы

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Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу с требованием восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских перевозчиков.

Об этом информирует издание «Клименко тайм».

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за блокирования польскими перевозчиками украино-польской границы начались перебои с доставкой ряда товаров на Украине.

Также сообщалось, что ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной.

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