«Клименко тайм»: Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы
Об этом информирует издание «Клименко тайм».
«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за блокирования польскими перевозчиками украино-польской границы начались перебои с доставкой ряда товаров на Украине.
Также сообщалось, что ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной.