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«СТРАНА.ua»: ситуация на границе с Польшей привела к перебоям поставок на Украину

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Перебои с доставкой ряда товаров начались на Украине из-за блокирования польскими перевозчиками украино-польской границы.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

«У украинских продавцов товара на складах всё меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на перебои с доставками жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики.

Ранее в RMF FM сообщили, что ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной.

Также в Myśl Polska заявили, что между Польшей и Украиной идёт транспортная война.

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