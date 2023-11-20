«СТРАНА.ua»: ситуация на границе с Польшей привела к перебоям поставок на Украину
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
«У украинских продавцов товара на складах всё меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на перебои с доставками жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики.
Ранее в RMF FM сообщили, что ЕК может ввести меры против Польши из-за блокировки КПП с Украиной.
Также в Myśl Polska заявили, что между Польшей и Украиной идёт транспортная война.