RT в Telegram
Подпишись

В Японии завершили третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Короткая ссылка
Компания Tokyo Electric Power, которая является оператором японской АЭС «Фукусима-1», завершила третий этап сброса воды со станции в океан.
В Японии завершили третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
  • AP
  • © Hiro Komae

Об этом информирует пресс-служба японской энергетической корпорации.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на заявление компании, каких-либо инцидентов в ходе третьего этапа сброса воды не зафиксировано. 

Кроме того, в воде в районе АЭС не выявили завышенного уровня содержания трития.

16 октября Россельхознадзор решил ввести временное ограничение в отношении поставок японской рыбы и морепродуктов.

Мера вводится до предоставления данных, которые необходимы для подтверждения безопасности продукции, а также соответствия её требованиям Евразийского экономического союза, для анализа сотрудниками Россельхознадзора.

5 октября сообщалось, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» — компания ТЕРСО — начал сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить