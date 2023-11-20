В Японии завершили третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
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Об этом информирует пресс-служба японской энергетической корпорации.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на заявление компании, каких-либо инцидентов в ходе третьего этапа сброса воды не зафиксировано.
Кроме того, в воде в районе АЭС не выявили завышенного уровня содержания трития.
16 октября Россельхознадзор решил ввести временное ограничение в отношении поставок японской рыбы и морепродуктов.
Мера вводится до предоставления данных, которые необходимы для подтверждения безопасности продукции, а также соответствия её требованиям Евразийского экономического союза, для анализа сотрудниками Россельхознадзора.
5 октября сообщалось, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» — компания ТЕРСО — начал сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.