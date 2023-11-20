FT: гендиректор X Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска

Генеральный директор компании X Corp. Линда Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний владельца компании Илона Маска, которые были сочтены антисемитскими.

Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, друзья и коллеги Яккарино активно призывают её уйти с должности гендиректора компании с целью сохранения репутации.

При этом отмечается, что Яккарино отказалась от предложения, объяснив это своей верой в миссию компании и её сотрудников.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и ряд других различных фирм приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний Маска, которые были сочтены антисемитскими.

Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.