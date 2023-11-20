FT: гендиректор X Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска
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Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, друзья и коллеги Яккарино активно призывают её уйти с должности гендиректора компании с целью сохранения репутации.
При этом отмечается, что Яккарино отказалась от предложения, объяснив это своей верой в миссию компании и её сотрудников.
Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и ряд других различных фирм приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний Маска, которые были сочтены антисемитскими.
Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.