RT в Telegram
Подпишись

FT: гендиректор X Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска

Короткая ссылка
Генеральный директор компании X Corp. Линда Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний владельца компании Илона Маска, которые были сочтены антисемитскими.
FT: гендиректор X Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска
  • Gettyimages.ru
  • © Jerod Harris

Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, друзья и коллеги Яккарино активно призывают её уйти с должности гендиректора компании с целью сохранения репутации.

При этом отмечается, что Яккарино отказалась от предложения, объяснив это своей верой в миссию компании и её сотрудников.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и ряд других различных фирм приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний Маска, которые были сочтены антисемитскими.

Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить