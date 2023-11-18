HR: крупные кинокомпании перестали размещать рекламу в X после слов Маска

Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска, которые были сочтены антисемитскими, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что такое же решение приняла компания Walt Disney, а также транснациональная технологическая компания IBM.

Ранее компания Apple приостановила рекламу в соцсети Х на фоне высказывания Маска.

Решение было принято после того, как Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».

«Вы на самом деле говорите правду», — ответил бизнесмен в комментарии под постом.