Apple приостановила рекламу в соцсети Х из-за высказываний Илона Маска

Компания Apple приостановила рекламу в соцсети Х на фоне высказывания её владельца Илона Маска, которое сочли антисемитским.

«Компания Apple приостановила рекламу в соцсети Х», — сообщает Axios.

Решение было принято после того, как Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».

«Вы, на самом деле, говорите правду», — ответил бизнесмен в комментарии под постом.

Ранее американская IBM приостановила рекламу в X из-за «пронацистского» контента.

Как в октябре отмечал сам Илон Маск, Европейский союз не представил доказательств, что социальная сеть Х распространяла недостоверную информацию о конфликте между Палестиной и Израилем.