Американская IBM приостановила рекламу в X из-за «пронацистского» контента

Американский IT-гигант IBM объявил, что прекращает рекламировать свою продукцию на платформе X (бывший Twitter). Ранее компания получила жалобы на то, что её рекламные сообщения появляются рядом с постами «пронацистского характера».

Об этом сообщает Axios.

Как утверждает портал, перед этим более 160 раввинов пожаловались на соцсеть Илона Маска и попросили компании Apple, Google, Amazon и Disney прекратить рекламироваться в соцсети X.

Исследование на эту тему провело НПО Media Matters for America. В своём материале организация утверждала, что «Маск поддерживает антисемитскую теорию заговора», а X размещает рекламу крупных компаний «рядом с пронацистским контентом».

«Мы немедленно приостановили всю рекламу на платформе X на время расследования этой совершенно неприемлемой ситуации», — сообщили в IBM.

Исполнительный директор X Линда Яккарино, со своей стороны, подчеркнула, что компания предпринимает усилия «по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией».

Как в октябре отмечал сам Илон Маск, Европейский союз не представил доказательств, что социальная сеть Х распространяла недостоверную информацию о конфликте между Палестиной и Израилем.

Перед этим газета Politico написала, что ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска.