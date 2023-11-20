Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

Доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал заявил, что российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели.

Об этом пишет журнал Forbes.

«Российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur», — говорится в статье.

Отмечается, что в результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель.

Ранее в NYT заявили, что российские средства РЭБ глушат и вынуждают украинские дроны разбиваться.

Также сообщалось, как в России проходит разработка средств борьбы с беспилотниками.