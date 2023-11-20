RT в Telegram
Подпишись

Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

Короткая ссылка
Доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал заявил, что российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели.

Об этом пишет журнал Forbes.

«Российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur», — говорится в статье.

Отмечается, что в результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель.

Ранее в NYT заявили, что российские средства РЭБ глушат и вынуждают украинские дроны разбиваться.

Также сообщалось, как в России проходит разработка средств борьбы с беспилотниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить