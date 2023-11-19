NYT: российские средства РЭБ глушат и вынуждают украинские дроны разбиваться

Российские средства РЭБ успешно глушат украинские дроны, в результате чего они падают, не долетая до цели.

«Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю», — пишет газета The New York Times со ссылкой на инженеров компании Quantum Systems, поставляющей беспилотники для ВСУ.

Журналисты отмечают, что российские средства РЭБ сильно осложняют работу ракет с системой наведения GPS, дронов и любой радиосвязи.

Ранее в районе Кара-Кобы у Севастополя средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал в поле, никаких разрушений инфраструктуры нет.

До конца года в зоне СВО завершится апробация комплекса радиоэлектронной борьбы «Сания», предназначенного для противодействия FPV-дронам, сообщил RT директор по развитию компании 3MX Сергей Шандобыло.