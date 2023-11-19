Airporthaber: самолёт SunExpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров
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По данным портала Airporthaber, рейс из аэропорта Шарль де Голль задержали на три часа, но информация о стойке регистрации к нужному времени так и не появилась. О том, что самолёт уже улетел, пассажиры во Франции узнали в мобильном приложении.
«Попытки связаться с представителями перевозчика результатов не дали, на рейс в итоге не попали 30 пассажиров», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Boeing 737 готовится к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности.
Пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту.