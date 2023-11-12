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Самолёт Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Челябинска

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Пассажирский лайнер Boeing 737 из Сочи, на борту которого почти 190 человек, благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.
Самолёт Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Челябинска
  • Gettyimages.ru
  • © @canada_by_alexis

Как указали ТАСС в оперативных службах, у самолёта были проблемы с выпуском закрылков.

«В 16:43 [мск] в аэропорту им. И.В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолёт Boeing 737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылков», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 готовится к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности.

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