Самолёт Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Челябинска
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Как указали ТАСС в оперативных службах, у самолёта были проблемы с выпуском закрылков.
«В 16:43 [мск] в аэропорту им. И.В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолёт Boeing 737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылков», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 готовится к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности.