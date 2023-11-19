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В США провели испытания новой ракеты Precision Strike Missile

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Американская компания Lockheed Martin сообщила о совместных с ВС США испытаниях новой оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile, которая призвана заменить ATACMS.
В США провели испытания новой ракеты Precision Strike Missile
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

«Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные лётные испытания, проведённые совместно с армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что ракета способна ликвидировать цели на расстоянии свыше 400 км.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ показали всему миру несостоятельность оружия НАТО.

Журнал Military Watch Magazine сообщил, что Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.

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