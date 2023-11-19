Британский политик Эшкрофт заявил, что Россия присоединит Украину по частям
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«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», — говорится в публикации.
По мнению британского политика, НАТО и Запад своими действиями «предают Киев», а затягивание процесса приведёт к тотальному разгрому украинской армии.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Запад пообещает Украине что угодно для продолжения конфликта с Россией.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.