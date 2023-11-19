RT в Telegram
Подпишись

Британский политик Эшкрофт заявил, что Россия присоединит Украину по частям

Короткая ссылка
Если НАТО не согласится принять Украину в состав альянса, Россия присоединит её к себе по частям, написал британский политик Майкл Эшкрофт в статье для The Telegraph.
Британский политик Эшкрофт заявил, что Россия присоединит Украину по частям
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», — говорится в публикации.

По мнению британского политика, НАТО и Запад своими действиями «предают Киев», а затягивание процесса приведёт к тотальному разгрому украинской армии.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Запад пообещает Украине что угодно для продолжения конфликта с Россией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить