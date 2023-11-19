Если НАТО не согласится принять Украину в состав альянса, Россия присоединит её к себе по частям, написал британский политик Майкл Эшкрофт в статье для The Telegraph.

«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», — говорится в публикации.

По мнению британского политика, НАТО и Запад своими действиями «предают Киев», а затягивание процесса приведёт к тотальному разгрому украинской армии.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Запад пообещает Украине что угодно для продолжения конфликта с Россией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.