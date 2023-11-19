Поражение Украины станет катастрофой для США, так как Вашингтон утратит статус сильной державы в глазах мирового сообщества, заявил журналист Гарланд Никсон на своём YouTube-канале.

«Внимание мира приковано к этому конфликту... Потому что в этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. США сказали, что дадут Украине всё, что у них есть... В итоге сейчас Путин выигрывает... Это крупное поражение для США», — цитирует его РИА Новости.

По словам западного журналиста, Вашингтон и раньше совершал ошибки, но эти просчёты «сходили с рук», так как страна была экономически и индустриально мощная. Сейчас, отметил Никсон, поражение Украины приведёт к негативным последствиям для США, а мир станет многополярным.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит на Украине, если США перестанут помогать ВСУ.