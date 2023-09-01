Лавров: СВО придала мощный импульс установлению многополярности в мире
«Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так назревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности. Страны глобального Юга — мы ещё называем страны мирового большинства — не хотят больше жить по тем правилам, которые золотой миллиард придумал под руководством США и которые всем навязывают», — заявил он.
Ранее посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира.
Также президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся сторонником многополярного мироустройства.