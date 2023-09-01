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Лавров: СВО придала мощный импульс установлению многополярности в мире

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире.

«Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так назревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности. Страны глобального Юга — мы ещё называем страны мирового большинства — не хотят больше жить по тем правилам, которые золотой миллиард придумал под руководством США и которые всем навязывают», — заявил он.

Ранее посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся сторонником многополярного мироустройства.

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