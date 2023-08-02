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Посол Боливии назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира

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Боливия считает БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира, поэтому подала заявку на вступление в объединение.
Посол Боливии назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира
  • РИА Новости

Такое заявление сделала посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте.

«Сейчас в мире идут бурные перемены. И особенно они связаны с возникновением многополярного мира. И мы считаем, что именно БРИКС является той площадкой, где мы сможем как раз моделировать, строить этот многополярный мир», — передаёт ТАСС слова посла.

Она добавила, что сейчас появляются новые организации и существует демократический диалог, а Боливия способна передать свой опыт как свободная и независимая страна.

Ранее стало известно, что Бразилия выступила против расширения БРИКС, поскольку считает, что альянс может потерять авторитет.

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