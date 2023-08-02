Посол Боливии назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира
- РИА Новости
Такое заявление сделала посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте.
«Сейчас в мире идут бурные перемены. И особенно они связаны с возникновением многополярного мира. И мы считаем, что именно БРИКС является той площадкой, где мы сможем как раз моделировать, строить этот многополярный мир», — передаёт ТАСС слова посла.
Она добавила, что сейчас появляются новые организации и существует демократический диалог, а Боливия способна передать свой опыт как свободная и независимая страна.
Ранее стало известно, что Бразилия выступила против расширения БРИКС, поскольку считает, что альянс может потерять авторитет.