Посол Боливии назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира

Боливия считает БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира, поэтому подала заявку на вступление в объединение.

Такое заявление сделала посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте.

«Сейчас в мире идут бурные перемены. И особенно они связаны с возникновением многополярного мира. И мы считаем, что именно БРИКС является той площадкой, где мы сможем как раз моделировать, строить этот многополярный мир», — передаёт ТАСС слова посла.

Она добавила, что сейчас появляются новые организации и существует демократический диалог, а Боливия способна передать свой опыт как свободная и независимая страна.

Ранее стало известно, что Бразилия выступила против расширения БРИКС, поскольку считает, что альянс может потерять авторитет.