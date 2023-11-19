Число погибших сотрудников ООН в секторе Газа достигло 104
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о гибели 104 сотрудников в секторе Газа с момента эскалации палестино-израильского конфликта.
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
«Всего с начала войны были убиты 104 сотрудника», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее в БАПОР сообщили о получении партии обещанного Израилем топлива, однако для работы агентства необходимо намного больше топлива.
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