Число погибших сотрудников ООН в секторе Газа достигло 104

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о гибели 104 сотрудников в секторе Газа с момента эскалации палестино-израильского конфликта.

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«Всего с начала войны были убиты 104 сотрудника», — приводит РИА Новости заявление. Ранее в БАПОР сообщили о получении партии обещанного Израилем топлива, однако для работы агентства необходимо намного больше топлива.