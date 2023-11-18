Агентство ООН в секторе Газа заявило, что получило обещанное Израилем топливо
Об этом говорится на сайте Агентства.
«После долгих недель проволочек израильские власти утвердили лишь половину суточных минимальных потребностей в топливе для гуманитарных операций в Газе», — говорится в сообщении.
Как отмечает БАПОР, поставленного Израилем топлива недостаточно, чтобы покрыть все потребности анклава.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пеперкорн сообщил о новом механизме поставок топлива в сектор Газа.