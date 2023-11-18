Агентство ООН в секторе Газа заявило, что получило обещанное Израилем топливо

Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявило, что получило партию обещанного Израилем топлива, однако для работы Агентства необходимо намного больше топлива.

Об этом говорится на сайте Агентства.

«После долгих недель проволочек израильские власти утвердили лишь половину суточных минимальных потребностей в топливе для гуманитарных операций в Газе», — говорится в сообщении.

Как отмечает БАПОР, поставленного Израилем топлива недостаточно, чтобы покрыть все потребности анклава.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пеперкорн сообщил о новом механизме поставок топлива в сектор Газа.