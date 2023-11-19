МИД: Венесуэла и Россия намерены создать надёжный канал для импорта

Россия и Венесуэла хотят создать надёжный канал для импорта, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

«Мы стремимся создать надёжный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу», — цитирует РИА Новости Пинто.

По его словам, идёт согласование санитарных протоколов, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Он отметил, что Каракас ведёт переговоры с Москвой как с привилегированным союзником.

Ранее Пинто рассказал, что система МИР работает на всей территории Венесуэлы.

Также МИД Венесуэлы заявил о совместном с Россией движении к дедолларизации.