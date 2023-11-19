МИД: Венесуэла и Россия намерены создать надёжный канал для импорта
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- © Alexander Zemlianichenko
«Мы стремимся создать надёжный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу», — цитирует РИА Новости Пинто.
По его словам, идёт согласование санитарных протоколов, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции.
Он отметил, что Каракас ведёт переговоры с Москвой как с привилегированным союзником.
Ранее Пинто рассказал, что система МИР работает на всей территории Венесуэлы.
Также МИД Венесуэлы заявил о совместном с Россией движении к дедолларизации.